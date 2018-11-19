Zeytin üreticisinin yağ çilesi

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin fiyatlarının 8 liradan 3 liraya kadar düşmesinin ardından, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk yaşanıyor. Zeytini elinde kalan üreticiler zeytinyağı çıkartabilmek için başka ilçelere gitmek zorunda kalıyor.

Mut'ta zeytin hasadının başlamasıyla birlikte geçen yıl 8 liraya alıcı bulan zeytinin fiyatı 3 liraya kadar düşmesi sonucu ilçede bulunan 15 zeytinyağı fabrikası tam kapasite çalışarak günlük 200 tonun üzerinde yağ üretiyor.

Zeytinyağı üretim tesislerinde üreticiye 15 ile 20 gün sonrasına sıra verilirken, şu an yoğunluk sebebiyle sıra verilmesi de durduruldu. Üreticiler ise çevre ilçelere giderek zeytinlerini yağa dönüştürüyor.

Zeytin üreticisi Birol Ay, bu yıl zeytin fiyatlarının çok düşük olduğu için üreticilerin zeytini yağ çıkarmak için getirdiklerini belirterek, "Fakat fabrikalarda yoğunluk sebebiyle sıra da verilmiyor. 15–20 gün sonrasına sıra veriliyordu. Şimdi ise sıra veren fabrika yok. Buna yetkililerimizin bir el atmasını istiyoruz” dedi.

İlçede bugüne kadar böyle bir yoğunluk yaşanmadığını söyleyen zeytinyağı fabrika sahipleri, “Zeytin üretimi her yıl fazlasıyla artıyor. Geçen yıllar zeytin dalında 8 liraya alıcı bulurken bu yıl ise 1 liraya yağlık ve en üstü ise 3 liraya kadar düşmesi üreticiyi yağ çıkarmaya itti. Üreticiler zeytini satmak yerine yağ çıkarmak için kuyruğa girdiler. Bu nedenle zeytinyağı fabrikalarında çok büyük yoğunluk yaşanmakta. Yeni gelen müşterilere maalesef sıra veremiyoruz. Bu gidişle ilçemizde zeytinyağı rekoltesi artabilir. Günde 15 fabrikadan toplam 200 tonun üzerinde zeytinyağı üretimi yapılıyor” dediler.