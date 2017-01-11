Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, ülkenin yüzde 20’lik sebze ihtiyacının karşılandığı Mersin’in Tarsus bölgesinde sel baskınları sebebiyle 20 milyon TL’lik bir zarar sözkonusu olduğunu belirterek, şehrin ‘Afet Bölgesi’ ilan edilerek borçların 5 yıl ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, geçtiğimiz günlerde selden olumsuz etkilenen ekili ve dikili alanlardaki zararın 20 Milyon TL değerinde olduğunu söyledi.

Tarsus’ta özellikle Atalar, Aliağa, Aliefendi, Ağzıdelik, Baharlı, Özelbahşiş, Egemen, Kulak ve Yeşiltepe mahallelerindeki ekili ve dikili alanların selden çok fazla etkilendiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, “Ülkemizin yüzde 20’lik sebze ihtiyacı şehrimizden karşılanıyor. Sel felaketinden etkilenen alanımız ise yaklaşık 90 bin dekarlık alan. Aynı zamanda 20 Milyon TL değerinde zararımız var” dedi.



-Afet bölgesi ilan edilmeli

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, Tarsus’un mutlaka ‘Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmesi gerektiğine işaret ederek, ‘Bölgemizde maalesef son derece üzücü sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Durum gösteriyor ki, bölgemiz ‘Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmelidir. Çiftçimizin mağduriyeti son derece büyük” şeklinde konuştu.



-Borçlar 5 yıl ertelenmeli

Sel felaketin zarar gören çiftçilerin borçlarının beş yıl ertelenmesi gerektiğini ifade eden Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, “Çiftçilerimizin borç aldığı Ziraat Bankasındaki kredileri sıfır faiz ile en az 5 yıl olmak üzere ertelenmesi lazım. Aynı zaman Çiftçi Kayıt Sistemi göz önüne alınmadan bölgemizdeki ekili alanların net tespiti yapılarak, üreten gerçek insan bulunmalıdır. Böylelikle gerçekten mağdur olan çiftçilerimize devletin imkanları ulaştırılmalıdır” diye konuştu.