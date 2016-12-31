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31 Aralık 2016 10:31

Zırhlı araçlar selde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

Zırhlı araçlar selde mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti

31 Aralık 2016 10:31

Mersin’de 2 gün etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle kentte büyük bir sel felaketi olurken, belediye ile arama-kurtarma ekipleri mahsur vatandaşları kurtardı. Ekiplerin ulaşamadığı veya yetersiz kaldığı yerlerde de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçların vatandaşları sel sularından kurtardığı ortaya çıktı.
Mersin’de 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel felaketi, hayatı felç etmişti. Metrekareye 6 saatte 170 kilogramdan fazla yağışın düştüğü kentte, ulaşım durma noktasına gelirken, birçok vatandaş zor anlar yaşamıştı. Kent merkezindeki birçok noktayı su basarken, çok sayıda vatandaş ve araç yolda mahsur kalmıştı.
2 kişinin hayatını kaybettiği selde, 3 kişinin ise arama çalışmaları sürüyor. Selde 851 ev ve iş yerini su basarken, 331 araç zarar gördü. Ayrıca 95 bin dekarlık tarım arazisi de tamamen sular altında kaldı. Belediye ve arama-kurtarma ekipleri sel olduğu andan itibaren vatandaşlara yardım etmek için seferber olurken, yolda mahsur kalan, sel sularında tehlike içinde olan insanlar tek tek kurtarıldı. Belediye ve arama kurtarma ekiplerinin yetersiz veya ulaşamadığı yerlerde de Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğünün zırhlı araçları devreye girdi. Polis ekipleri zırhlı kepçe ve panzerlerle sel sularının içinde kalan birçok vatandaşı kurtarırken, olabilecek faciaların önüne geçti. Zırhlı kepçe ve panzerleri karşısında gören vatandaşlar önce şaşırırken, sonra ise mutlu oldu.
Vatandaşlar, çevik kuvvet polislerine teşekkür etti.



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