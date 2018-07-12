1 saat bisiklet keyfi 1,25 lira

Bütçe komisyonu tarafından belirlenen fiyat tarifelerini komisyon başkanı Hakkı Şevket Bayındır okudu. Komisyon, akıllı bisiklet kullanımı yıllık üyelik bedelini 50 TL, akıllı bisiklet kullanımı kart bedelini 5 TL, akıllı bisikletleri bir saat kullanım bedelini 1,25 TL olarak belirledi.

Ardından söz alan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, gündem maddesi hakkında şu açıklamayı yaptı. “Marmaris’te bisiklet yollarının belirli kilometreye ulaşması nedeniyle, Avrupa şehirlerindeki gibi akıllı bisiklet uygulamasını programa aldık. Başlangıçta 10 istasyon kuracağız. Bu istasyonların 7’si Marmaris’te, 3’ü İçmeler’de olacak. Yollar genişledikçe akıllı bisiklet istasyon sayımız da artacak. 60 bisikletle projeye başlıyoruz. Kullanım sayısı önümüzdeki süreçte artacak”

Gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.