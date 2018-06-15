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15 Haziran 2018 18:53

10 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için çaya giren 10 yaşındaki çocuk boğuldu.

10 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

15 Haziran 2018 18:53


Edinilen bilgilere göre, Kumluova Mahallesi’nde öğlen saatlerinde evden çıkan 10 yaşındaki Muhammet Kaya, 3 arkadaşıyla birlikte Mahallenin yakınından geçen Eşen Çayı’na yüzmeye gitti. Dereye giren Kaya’nın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, derede arama yapılması için AKUT’dan yardım istedi. AKUT ekibi, çocuğun boğulduğu tahmin edilen yerde yaptığı yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda Kaya’nın cesedine köylüler tarafından çaya girdiği yerden yaklaşık 10 metre ileride buldu. Kaya’nın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı tarafından burada yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Öte yandan Kaya’nın ailesi olay yerinde uzun süre uzun süre oğullarının cansız bedeninin sudan çıkarılmasını bekledi. Kaya’nın cansız bedeninin sudan çıkarılmasıyla ailesi sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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