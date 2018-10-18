100 Yaş Evi her hafta farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçen nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde etkinlikler devam ediyor.

Her hafta farklı etkinlikle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi'nde, ilçe gezileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri ile sohbet programları, Mangala Oyun turnuvası, Tavla turnuvası ve Çiçek Dikim Atölyesi gibi farklı etkinlikler düzenleniyor. 100 Yaş Evi üyelerinin istek ve talepleri doğrultusunda düzenlenen bu etkinliklere vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen etkinliklerinde güzel zamanlar geçiren 100 Yaş Evi üyeleri, yaşlılara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.