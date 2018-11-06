100 Yaş Evi üyeleri Alzheimer'a meydan okuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşlar için açılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde yapılan etkinliklerle yaşlıların Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riski azalıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçen Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde etkinlikler devam ediyor.

Her hafta farklı etkinlikle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi'nde, bu hafta örgü ve akıl oyunları atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen örgü ve akıl oyunları atölyesi etkinliklerinde, üyeler bir yandan kazak, bere ve atkı örerken, diğer yandan da bulmaca ve sudoku çözerek zihinsel fonksiyonları geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulundular.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılımın sağlandığı ve uzman personel tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ileri yaş üyeler için beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağladığı ve Demans, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin de azaldığı belirtildi.