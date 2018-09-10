100 Yaş Evi üyeleri Yatağan ve Bodrum'u gezdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçtiğimiz Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde kültür turları etkinlikleri başladı.

İlk olarak Belen Kahvesini gezerek mola veren 100 Yaş Evi üyeleri, buradan Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kentine hareket ettiler. Geziye Bodrum ilçesinde devam eden üyeler, burada Zeki Müren Sanat Müzesi, Yel Değirmenleri'nin yanı sıra Bodrum Turgutreis Sanat Merkezinde Ressam Habip Aydoğdu'nun son dönem çalışmalarından oluşan ‘Kırmızı Yolculuk' adlı sergisini gezdiler. Gruba gezi boyunca rehber ve sağlık ekipleri de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen kültür turları etkinliklerinde güzel bir gün geçiren 100 Yaş Evi üyeleri, yaşlılara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiler.