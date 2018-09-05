100 yaş evi üyelerinden Başkan Gürün’e teşekkür

Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi’nde kitap okuma günleri, yazlık sinema günleri, geleneksel sanat günleri ve kuşaklar buluşuyor etkinlikleri gibi farklı aktiviteler yapılarak 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımları sağlanıyor. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde verilen hizmetlerden ve etkinliklerden duyulan memnuniyeti dile getiren 100 Yaş Evi Üyeleri ziyaret sırasında geleneksel sanat gününde yapılan ebru çalışmasını da Başkan Gürün’e hediye ettiler.

“100 Yaş Evi farklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla merkezde faaliyete geçirdiğimiz 100 Yaş Evimiz ile emekliliğini geçiren, sosyal aktivitelerde yer almak isteyen, kahve kültürü de pek olmayan vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği bir ortam OLUŞTURMAK istedik. Bu tesiste kitap okuma günleri, yazlık sinema günleri, geleneksel sanat günleri yanında kuşaklar buluşuyor ile dede-torun ilişkilerini güçlendirmek, geçmişle gelecek arasında tecrübe ilişkilerini kurmayı amaçladık. Vatandaşlarımızın bu hizmetten memnuniyeti, keyifli vakit geçirmeleri, çeşitli eserler üretmeleri ve en önemlisi de günümüzde azalan dede-torun ilişkilerini tekrar eskisi güçlendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. 100 Yaş Evi Üyeleri’mize el emeği ebru çalışması hediyeleri ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.