Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:24

100 yaş evinde ‘Babam ve Oğlum’ keyfi

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde yapılan sinema gösterimine çok sayıda vatandaş katıldı.

100 yaş evinde ‘Babam ve Oğlum’ keyfi

02 Temmuz 2018 16:24

Etkinlikte “Babam ve Oğlum” filminin gösterimi yapıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 200 vatandaşın katıldığı etkinlikte “Babam ve Oğlum” filminin gösterimi yapıldı. Yazlık sinema tadında geçen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı. Filmi izleyen Başkan Gürün, filmin sonunda vatandaşlarla sohbet etti.


100 Yaş Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikle güzel bir akşam geçiren vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve personeline teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç