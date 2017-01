1040 Dönüme Ceviz, Zeytin ve İncir Fidanı Dikilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde ‘’katma değeri yüksek alternatif tarım ürünleri’’ projesi kapsamında %50 hibeli patates tohumu desteklemesi, ‘’Ot Yem Tarladan Et Süt Muğla’dan’’ sloganıyla yola çıkarak başlattığı destekleme kapsamında, iki ila on dönüm arasındaki arazilere ücretsiz olarak yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda yapılan yılın son desteklemesi ise %50 hibeli meyve fidanı (ceviz, zeytin, incir) desteklemesi oldu.

Tarımsal hizmetler dairesi başkanlığı tarafından il genelinde başvurular dahilinde iki ila on dönüm arasına yapılan desteklemelerde toplamda 11 bin 645 adet zeytin fidanı yaklaşık 388 dönüm alana dikilmek üzere 144 çiftçiye teslim edildi. Aynı şekilde yine 10 bin 52 adet ceviz fidanı yaklaşık 502 dönüm alana dikilmek üzere 181 üreticiye teslim edildi. İncir fidanlarının ise önümüzdeki haftalarda dağıtımının yapılarak yaklaşık 150 dönümlük alana dikileceği belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salih Tufan, hibe programlarının çiftçilerden gelen talepler konusunda değerlendirildiğini belirtti. Tufan “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün de büyük önem verdiği konuların başında gelen tarımsal alandaki çalışmalarımızı, Başkanımızın talimatları doğrultusunda sürdürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise konu hakkında “Kıyıyla kırsalı birleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu alanda önemli olan konulardan birisi ise tarım. Bölgemizde tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçilerimizin gelir düzeylerini yükseltmek için mücadele ediyoruz. Her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da vatandaşlarımızla birlikte olmaya, en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.