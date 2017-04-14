112’yi böyle meşgul ediyorlar

2015 yılında yüzde 93 olan gereksiz çağrı oranı, 2017 yılının Mart ayı sonu itibari ile yüzde 38’lere kadar düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ndeki ilk çağrı alıcılar vatandaşlar tarafından yapılan çağrıları gerekli birimlere yönlendirirken, gereksiz çağrılar ve hakaret içeren çağrılar hakkında da anında tutanak tutuluyor. Haber görüntü çekimleri esnasında gelen bir çağrıda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kadın, telefon numarasını gizlerken, yer ve adres bildiriminde bulunmadı. Çağrı merkezi personelinin defalarca şikayeti, hangi ilçeden aradığı, telefon numarası ve yer bildirimi konusunda ısrarlı sorularına cevap vermeyen meçhul kadın, 112 personeli tarafından jandarmaya yönlendirileceği söylenince telefonu kapattı. 112 Çağrı Merkezi personeli gerekli tutanağı tuttuktan sonra 112 Çağrı Merkezi Müdürü’ne tutanağın imzalanmasının ardından ilgili makamlara iletildi.

16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, 2015 yılında yüzde 93 olan gereksiz çağrı oranının 2017 yılının Mart ayında yüzde 38’lere düştüğünü, zaman zaman çağrı merkezindeki personele hakaretlere varan çağrılar aldıklarını açıkladı. Karakaya, “112’yi 2015 yılında faaliyete geçtiğimizde gereksiz arama oranı yüzde 93 idi. 2017 yılının Mart ayı itibari ile bu rakamın yüzde 38’e indiğini söyleyebiliriz. 2017 yılında şu an için karşıladığımız 120 bin civarında bir çağrı var. Bunun da aşağı yukarı 40 bin civarında çağrısı maalesef gereksiz ihbar ve aramalardan oluşmaktadır. Daha çok çocuklar ve tuş kilidi kullanmamasından kaynaklı zaman zaman da özellikle çağrı alıcılarımızın ilk çağrı alıcılara karşı hakaret içeren çağrılar olabilmektedir. Bununla ilgili de en son 16 vatandaşımız ile ilgili kurumlardan bilgiler alınarak adliyelerde idari işlemler başlatılmış olup şu anda devam eden adli süreçlerimiz bulunmaktadır” dedi.

İlginç çağrılar

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç çağrılar hakkında da bilgi veren Karakaya, “Bir vatandaşımızın tavuğun bacağının kırıldığını ifade ederek ısrarla ambulans istemesi, çocuklar ile ilgili çok ilginç diyaloglar olabiliyor. Gece alkollü vatandaşlarımız ile oluyor. Mesela ’yalnızım evlenmek istiyorum’ şeklinde çağrılar olabiliyor. Buradaki personelim ile tanışmak için ısrarla kimlik bilgilerini isteyen vatandaşlarımız olabiliyor. Bu tip çağrılarımız yoğun. Ama en çok tuş kilidinin kullanılmamasından kaynaklı çağrı alıyoruz. Vatandaşlarımızın burada bilmesini istediğim husus bize gelen her gereksiz çağrı için rutin 15 saniye civarında iletişim sağlamaya çalışıyoruz ki, herhangi bir sıkıntısı varsa belki kendini toplayamıyordur, ancak iletişim kurar diye. 15 saniye sonra iletişim sağlayamazsak görüşmeyi sonlandırıp sonra tekrar geri arıyoruz. Eğer vatandaşımız bilincindeyse aramanın sıkıntısının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ya da gereksiz aramaması, aramanın devamının olması halinde karşı karşıya kalacağı yaptırımlar hakkında bilgilendiriyoruz. Bugün için karşıladığımız 800 çağrının 400’ü bu şekilde” diye konuştu.