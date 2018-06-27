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27 Haziran 2018 14:38

12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen tek çocukları kazada öldü

-Muğla’da 12 yılın ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen 3 yaşındaki minik Begüm, trafik kazasında hayatını kaybetti.

12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen tek çocukları kazada öldü

27 Haziran 2018 14:38

Begüm Sevgi, Menteşe’de gözyaşları içinde toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nda Ula’nın Karaböğürtlen Mahallesi’nde, Sevgi ailesi trafik kazası geçirdi. Kazadan anne Güler Sevgi ve baba Hüseyin Sevgi sağ kurtulurken, 12 yıllık tüp bebek tedavisinin ardından dünyaya getirdikleri tek çocukları 3 yaşındaki Begüm Sevgi kazada ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren minik Begüm, 2 haftanın sonunda hayatını kaybetti.


Minik Begüm’ün cenazesi gözyaşları arasında Muğla Kurşunlu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından şehir eski mezarlığına defnedildi.




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