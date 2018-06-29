13 yaşındaki Eylül ‘Kısa Mola Hizmeti’ ile hayat buldu

Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Eylül, okulda ve dışarıdaki aktivitelerle engellerini aşmaya, sosyal hayata adapte olmaya çalışıyor. İki yıl önce kurulan Kısa Mola hizmetini öğrenen Eylül ve annesi Reyhan Hanım, hizmetten ilk kurulduğu günden bu yana faydalanıyor.

- “Kızımda olumlu anlamda değişiklikler oldu”

Anne Reyhan Yiğit Kısa Mola hizmetinden büyük mutluluk duyduğunu, faydalı ve yerinde bir hizmet olduğunu anlatırken çalışanların da çok duyarlı olduğunu belirtti. Anne Yiğit “Yaklaşık 2 yıldır bu hizmetten faydalanıyoruz. Bu zaman aralığında sıkıntılı dönemler geçirdim. Çocuğumu güvenip emanet edebileceğim pek bir insan yoktu, bu hizmeti duyduğumda ilk zamanda tereddütlerim de oldu. En başta çocuğun yanında ben de gidip çalışanları ve gelen diğer çocukları izledim. Şimdilerde ise gönül rahatlığıyla bırakıp gidebiliyorum. Eylül’ün tesise gitmeye başlamasından sonra iyi yönde değişiklikler oldu. Biraz içine kapanık bir kızdı fakat şimdi çok mutlu. Tesise gitmek, oradaki arkadaş ve görevlilerle bir araya gelmek için can atıyor. O gittiğinde ise bende işlerimi gönül rahatlığıyla hallediyorum. Pazara, arkadaşlarımın yanına gitmek veya işlerimi halletmek için bolca zamanım oluyor.” dedi.

“Kısa Mola benim için hayat demek”

Eylül Yiğit “Kısa Mola’ya gelmeyi çok seviyorum. Benim gibi bu hizmetten faydalanan arkadaşlarım ve buradaki görevlilerle ağabey, abla, kardeş gibiyiz. Sıkıntılı anlarımızda arayıp onlarla konuşabiliyor, yardım alabiliyoruz. Buraya gelmeden önce dışarı çıkmam bile zordu fakat şimdi özel araçlarla pikniğe, gezmeye ve hatta denize bile gidebiliyorum. Buraya gelmek için can atıyorum.” diyerek yaşadığı mutluluğu belirtti.

Türkiye’de İlk, Muğla’da Üç

Eylül Ülkü gibi bir çok engelli vatandaş ve ailelerinin faydalandığı Kısa Mola Hizmeti Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016’da hayata geçirildi. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hizmet kapsamında engelli bireylere sahip olan aileler, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerini tesise bırakıp kendilerine zaman yaratarak gönüllerince işlerini halledebiliyorlar. Engelli bireyler ise kendilerine özel olarak tasarlanmış alanlarda uzman personel eşliğinde eğlenerek, çeşitli aktivitelerde bulunabiliyorlar. Ayrıca ulaşımları da yine belediyenin özel donanımlı araçlarıyla sağlanıyor.

İlk olarak Menteşe’de başlatılan Kısa Mola hizmetinin vatandaşlar tarafından beğenilmesi ve gösterilen ilgi sonrasında Milas ve Fethiye’de de yeni tesisler kurularak hizmete sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise “Eylül kızımız ve annesi Reyhan hanım gibi bir çok vatandaşımızın yanında olmak için kurduğumuz tesislerde çocuklarımız da aileleri de çok mutlu. Onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri sevgiyle aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.