147 doktor adayı beyaz önlük giydi

Törene Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kamu kurum müdürleri ve beyaz önlük giyen öğrencilerin aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan, Tıp Fakültesinde İngilizce tıp ve Türkçe tıp programları bulunduğunu söylerken, “Gelen arkadaşları değerlendirdiğimizde Türkçe tıp programında yüzde 56 erkek, yüzde 44 bayan, İngilizce Tıp Programına yüzde 64 erkek ve yüzde 36 bayan kardeşlerimiz eğitimlerine başlayacaklar. Bizim hedefimiz hem ulusal, hem de uluslar arası alanda geleceğe yönelik saygın ve başta gelen Tıp Fakültelerinden birisi olmayı hedefliyoruz. Bu oranlar, bu rakamlar bize hedefimize gitme konusunda bir ipucu vermektedir. Kontenjanımızın artmasına rağmen puanımızın aynı seviyede kaldığını görmekteyiz. Türkiye’de İngilizce eğitim öğretim yapmakta olan 10 Üniversitemiz var” dedi.

“Tıp alanında iddialıyız ve hedeflerimiz var”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandan Beyaz Önlük töreninin artık geleneksel olarak düzenlendiğini belirtti. Beyaz önlük giyen gençlere hitap eden Rektör Harmandar, “Beyaz önlük giyerek çok kutsal olan bu mesleğe adım atıyorsunuz. Türkiye’nin en güzel kıyaları olan, doğal güzellikleri olan ve 200’ün üzerinde antik kenti olan Muğla aynı zamanda bir kültür merkezidir, barış merkezidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bilimin ve sevginin buluştuğu irfan ocağıdır, bir bilim yuvasıdır. Şuna inanıyorum, buradan mezun olan öğrencilerimiz bir Hacattepe’den, Marmara’dan eksiği olmayacak. Bu konuda iddialıyız. Bu nedenle biz İngilizce Tıp’ı da açtık ve gayet yüksek puanlarla da öğrencilerimizi alıyoruz. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi, tıp alanında da iddialıyız ve hedefliyiz” dedi.

“Hasta ile aranıza para sokmayın”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan her öğrencinin geride bıraktığı çok farklı fedakârlıkların bulunduğunu, bu fedakârlıkların başında da aileler geldiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Evlatlarını en iyi şekilde hayata hazırlamak, onlara meslek edindirmek ve onların o meslekleri ile birlikte mutlu ve başarılı bir hayat geçirmesini sağlamak ailelerin, anna-babaların en büyük beklentisi. Hekim malzemesi insan olan bir meslek dalı. İnsan en kutsal şey. Onun için ona hizmet ederken, onun sağlığı ile ilgili onlara yardım ederken, gerçekten hiçbir hata yapma şansımız yok. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Sistem zaman zaman bizi zorluyor ama, hastanız ile aranıza kesinlikle ve kesinlikle parayı sokmayın” dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni 2017-2018 dönemi eğitim ve öğretim yılında kazanan doktor adayı öğrencilerin beyaz önlükleri protokol üyeleri tarafından giydirildi.