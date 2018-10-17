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15 bin yolcu getirmişti, son seferini yaptı

Girit Adası’ndan Bodrum’a gelen “Mein Schiff 2” adlı gemi, ilçeye 2 bin 148 yolcu getirdi.

Girit Adası'ndan Bodrum'a gelen “Mein Schiff 2” adlı gemi, ilçeye 2 bin 148 yolcu getirdi. 6'ıncı ve son seferini yapan yolcu gemisi sezon boyunca 15 bin turistti Bodrum'a taşıdı.


Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 6'ıncı ve son seferini gerçekleştirdi. Çoğunluğu Alman 2 bin 148 yolcu ve 786 mürettebat ile ilçeye gelen gemi, Bodrum çarşısına hareket getirdi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, alışveriş yaptı. Kimi turistler de denize girip kano ile sahilde gezinti yaptı. Bu sezon ilçeye son kez gelen kruvaziyer, esnafın da yüzünü güldürdü.


Dev yolcu gemisi akşam saatlerinde Mykonos'a gitmek üzere Bodrum'dan hareket edecek. Sezon boyunca 15 bin turistti ilçeye taşıyan yolcu taşıdığı öğrenildi.

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