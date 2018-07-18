15 kişilik tekneden 54 mülteci çıktı

15 kişilik fiber tekneden 54 kişinin çıkması ise ekipleri şok etti.

Bitez sahilinden denize açılan 54 kaçak mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında kıskıvrak yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde devriye görevi yaparken 7 metre uzunluğundaki ‘Nerissa 1’ isimli fiber tekneyle karşılaştı. ’Dur’ ihtarına uymayan tekne Karaada açıklarında durduruldu. Tekne içerisinde arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Suriye, Filistin uyruklu 54 mülteci ile karşılaştı. 15 kişilik fiber teknenin içerisinde 54 mülteci gören ekipler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tekne içerisinde balık istifi dizilen mülteciler Sahil Güvenlik botuna alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mültecilere yiyecek içecek ikram edildi. İşlemleri tamamlanan mültecilerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.