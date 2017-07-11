15 Temmuz şehidinin ismi okulda yaşayacak

Okulda düzenlenen törene Vali Esengül Civelek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hacı Koç, şehidin annesi ve kardeşleri ile protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan şehit Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın annesi Birsen Dağdaş, şehit annesi olarak oğlunun isminin okula verilmesi nedeniyle gururlandırdıkları için emeğe geçen herkese teşekkür etti. Şehit annesi Dağdaş, “Şehit Ziya Dağdaş’ın annesi olarak oğlumla ve tüm şehitlerimiz ile gurur duyuyorum. Benim yiğidimin ve kahramanımın adını bu okula vererek yaşattığınız ve gelecek nesillere unutturmadığınız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatanı, milleti, bayrağı için, Allah yolunda imanlı göğsü ile korkmadan şahadet şerbeti içimine gönüllü evlatlarımız oldukça bu vatanı kimse bölemeyecektir” dedi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, şehidin isminin verildiği okulda 15 Temmuzların yaşanmaması için vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı gençlerin yetiştirileceğini belirterek, “Milletimize buradan şu sözün altını çizerek söylüyorum. Bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmayacak. Bu son hain girişim benzerleri ile yok olmaya mahkum ve bundan sonra da hiçbir şekilde gençlerimizi, çocuklarımızı, vatanına bağlı, milletine bağlı, bayrağına bağlı hiçbir haine fırsat vermeyecek şekilde yetiştirme azmi ile şehidimizin ismi bir ömür boyu yaşaması isteği ile bu okulumuza Şehit Ziya İlhan Dağdaş ismini veriyoruz” dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü mensupları ve onları destekleyenler tarafından ülkemiz, devletimiz, milletimiz, geleceğimizin teslim alınmak istendiğini, kanlı ve hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi. Vali Civelek, “Bu demokrasi mücadelesi tarihe altın harflerle yazıldı. Bu tarih, bu demokrasi destanı, aziz şehitlerimiz ile gazilerimiz ile tarihe geçti. Aziz şehidimizin adını verdiğimiz Muğla Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi, bayrak sevgisi için canını seve seve feda edecek nice gençler yetişecektir. Eğer söz konusu olan vatansa, biz bir ölür, bin diriliriz” dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından şehit annesi Birsen Dağdaş’a Türk bayrağı hediye edildi ve ardından 15 Temmuz Şehidi Ziya İlhan Dağdaş ve tüm şehitler için Muğla İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Küçükoğlu tarafından dua okundu. Duanın ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi ve okulun girişinde oluşturulan Şehit Ziya İlhan Dağdaş ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu köşe Vali Civelek ve şehit ailesi ile protokol üyeleri tarafından gezildi.