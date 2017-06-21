15 Temmuz şehitleri anısına “Ebru” ile dev Türk bayrağı

Guinness rekorlar kitabına giren ebru sanatçı Ali Şentürk’ün Köyceğiz Ramazan şenliklerinde kurduğu “Ebru” atölyesini ziyaret eden Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve protokol üyeleri, 15 Temmuz şehitleri anısına 6 metrekarelik kumaşa “Ebru” sanatı ile Türk bayrağını aktardı. Yapılan “Ebru” çalışmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edileceği bildirildi.

15 Temmuz’u hatırladıklarında darbecilerin yaptığı hainliğin, millet tarafından başarısızlığa uğratıldığını gördüklerini dile getiren Vali Amir Çiçek, “Ebru sanatı ile Türk bayrağı yaptık. Bayrağı yaparken, 7’den 70’e herkes aynı duygu içindeydi. Herkes bu duygu ile Ebru sanatını bilmemesine rağmen eline fırçayı aldı, ustasının yanında bayrağı yapmaya çalıştı. Türk bayrağını ortaya çıkardık. Yaptığımız bayrağı 15 Temmuz’un yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmeyi düşünüyoruz. Biz, Muğlalılar olarak nasıl 15 Temmuz’da bayrak için meydanlarda şehit olmaya hazırsak, her 15 Temmuz’da bu birliği sağlamaya çalışacağız. Bunları sadece söyleyerek değil Türkiye’yi güçlü kılmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz’de, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşadıklarını aktaran AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise “Belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Ebru sanatı da bize sürpriz oldu. 15 Temmuz şehitleri anısına hep beraber 6 metrekarelik bir Türk bayrağı yaptık. Meclis 15 Temmuz’da özel oturumla açılacak, bizde o gün Sayın Cumhurbaşkanımıza bayrağı takdim etmek istiyoruz” dedi.

Öztürk, birlik ve beraberlik içinde tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini de sözlerine ekledi.