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11 Temmuz 2017 14:08

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

15 Temmuz darbe girişiminin önemli ayaklarından Muğla’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören Menteşe’deki eski ve yeni şehir mezarlıklarındaki şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okunması ile başladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

11 Temmuz 2017 14:08


Tüm Türkiye’de 12 Temmuz’da saat 11.30’da şehitlikler ziyaret edildi. Etkinliğe, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi e üyeleri, protokol, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


İlk tören Menteşe Şehir Yeni Mezarlığındaki şehitlikte düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından Vali Esengül Civelek ve protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Ziya İlhan Dağdaş başta olmak üzere tüm şehitlerin mezarlarına karanfil koyarak dua etti. Yeni şehir mezarlığında ayrı noktalarda bulunan şehitlerin mezarlarına yapılan ziyaretlerin ardından şehir eski mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Bura da şehitler için Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Öğleden sonra ise Kurşunlu Camiinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, dua, lokma ve su dağıtımı yapılacak.


Tören esnasında Vali Esengül Civelek şehit yakınları ile yakından ilgilendi.


Etkinlik Programı


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 14 Temmuz Cuma günü Muğla’daki camilerde şehitler için Hatim-i Şerif ve dua okunacak. Aynı gün 13 Türk Cumhuriyeti’nden ve Filistin’den Muğla’ya gelecek yabancı öğrenciler ile Türkiye’nin 81 ilinden gelecek öğrenciler ağırlanacak. 15 Temmuz tarihinde ise etkinlikler Menteşe ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini anma Yol bisiklet yarışı startı ile başlayacak. Bisikletçilerin varış noktası ise 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otel Grand Yazıcı Turban önünde sona erecek. Marmaris’te yine otel önünde Parasailing üzerinde sporcuların Türk bayrakları ile gösteri yer alacak. Aynı gün Menteşe’de 15 Temmuz şehitleri hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirilecek. Törenler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi salonunda düzenlenecek konferans sonrası 13 Türk Cumhuriyetinden, Filistin’den ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğrenciler, protokol ve vatandaşların katılımı ile Marmaris’teki Grand Yazıcı Turban otel önünden Marmaris Halk Plajına kadar ‘Milli Birlik’ yürüyüşü ile etkinlikler son bulacak.




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