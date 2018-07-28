16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başlıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, 16 yıldır düzenlediği "Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla 1-15 Ağustos tarihleri arasında Tarihi Antik Tiyatroda sahnelenecek. Festivalin açılışı, Nikos Kazancakis’in 35’ten fazla ülkede sahnelenen ünlü eseri "Zorba" ile yapılacak.

Festivalin Vazgeçilmezi Flamenko Rüzgarı

03 Ağustos Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José CastroRomero’nun kurduğu “CastroRomero Flamenco” topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle “Esencıa Flamenca” adlı performanslarını sahneye taşıyacak.

08 Ağustos Çarşamba akşamı “Viyana Bale Yıldızları” ile festival devam edecek. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği “Balemin En İyileri” ile klasik balenin en güzel örneklerinden bir performans sahneleyecekler. Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans baleseverlere beyaz balenin büyülü kapılarını açacak.

Yeldeğirmenleriyle Dans

Yine klasik bale ile devam eden festivali, 11 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Don Kişot” balesi ile devam edecek.

Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa’nın adımları ile sahnelenen eser, Ludwig Minkus’un müzikleri ile estetiğin en rafinesi balenin büyüsünü sahneye taşıyor.

Festivalin 15 Ağustos’taki kapanış etkinliğinde ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, 2015-2016 DOB sanat sezonunda dünya prömiyerini yapan "Frida"yı sahneleyecek.

Eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.