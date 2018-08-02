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02 Ağustos 2018 03:09

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali “Zorba" ile başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera Balesi tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali tarihi Antik Tiyatro ‘da sanatseverlerle buluştu.

16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali “Zorba

02 Ağustos 2018 03:09


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale festivali “Zorba” isimli bale gösterisi ile başladı. Dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen gösteriyi yaklaşık 2 bin kişi izledi. Nikos Kazancakis’in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis’in müzikleri ile sahnelenen bale gösterisi büyük beğeni topladı.


15 Ağustos tarihinde sona erecek olan 16.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos tarihinde İspanyol topluluk Castro Romero Flamenca dans esintisi ile devam edecek.




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