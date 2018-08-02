16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali “Zorba" ile başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale festivali “Zorba” isimli bale gösterisi ile başladı. Dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35’ten fazla ülkede sergilenen gösteriyi yaklaşık 2 bin kişi izledi. Nikos Kazancakis’in aynı adlı başyapıtından Mikis Theodorakis’in müzikleri ile sahnelenen bale gösterisi büyük beğeni topladı.

15 Ağustos tarihinde sona erecek olan 16.Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos tarihinde İspanyol topluluk Castro Romero Flamenca dans esintisi ile devam edecek.