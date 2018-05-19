19 Mayıs kutlamalarına Bandırma Vapuru’yla geldiler

Üzerinde ‘Genç nesiller Bandırma Vapuru ruhunu unutma’ yazılı bir pankartla gelen dernek üyelerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Marmaris’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlattığı ve ülke gençlerine armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde yapılan 99’uncu yıldönümü kutlama törenine, Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Ali Acar,İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama törenine, Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şubesi üyeleri ‘Bandırma Vapuru’yla geldi. Üzerinde ‘Genç nesilleri Bandırma Vapuru ruhunu unutma’ yazılı bir pankartla tören alanına gelen dernek üyelerinin gösterisi, ilgiyle izlendi.