19 milyon liralık yatırım tamamlanıyor

Mekanik ekipmanların montajları başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde yapımı devam eden atıksu arıtma tesisi inşasında sona gelindi. Yaklaşık 19 Milyon liralık bir yatırımla 12 Bin metreküp gün kapasiteli olarak inşa edilen tesisin yaz sezonundan önce bölge halkına hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Devam eden tesis inşasında havalandırma ve çökeltim havuzları, ön arıtma tesisi, idari bina gibi betonarme yapıların inşası tamamlanırken mekanik ekipmanların montaj işlemleri de başladı. Çökeltim havuzlarının mekanik montajları tamamlanırken diğer imalatlarında kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. Tesisin elektriği için gerekli çalışmaların ise önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.

Amacımız halka daha kaliteli hizmet sunmak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yaz sezonuna girilmeden faaliyete geçecek olan tesis sayesinde bölge turizmine katkı sunacaklarını belirtti. Ülgen, “Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz Mahallemizde ki mevcut tesis bölge halkının ihtiyacını gidermekte yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün talimatları ve destekleriyle bölgeye yeni tesisi yapımının sonuna geldik. Yaptığımız 19 milyon liralık yatırımla mevcut tesisisin yaklaşık 4 katı kadar daha yüksek kapasiteli bir tesisi devreye alacağız. Mekanik ekipman montajları ve elektrik işlerinin tamamlanmasının ardından tesis süratle devreye alınacak ve yaz mevsiminde mahallemize gelen ziyaretçilerimize daha kaliteli bir hizmet sunacağız” dedi.