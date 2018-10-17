19. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali nefes kesiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, nefes kesen gösteriler ile devam ediyor.

19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin ikinci gününde Türk Hava Kurumu pilotları microlight ve paramotor gösterisi yaparken, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan 1965 rakımlı Babadağ'dan uçan pilotların gökyüzünde yaptıkları şov, Belcekız Plajı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Festival Komitesinden Bülent Demirtan, 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin ilk gününde halk ve engelli vatandaşların uçuş yaptığını söyledi. Festivalin dünyanın çeşitli noktalarından gelen pilotlarla gösterilere devam ettiğini belirten Demirtan, "Bu yıl rekor bir katılım oldu. Tarihinde ilk defa 900'e yakın katılım oldu. Geçtiğimiz yıl aramızdan paraşüt pilotu Thomas Lednik anısına da uçuşlar gerçekleştireceğiz. Bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak Türkiye Akrobasi Yamaç Paraşütü FAİ onaylı uluslararası yarışmanın bir ayağı burada düzenleniyor. Bu da festival içerisinde gerçekleştirilecek” dedi.