19'uncu Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 56 ülkeden 900 paraşüt pilotunun katıldığı 19'uncu Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da düzenlenen törenle başladı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın bin 700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı.

Festivale Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı yamaç paraşütü pilotları katıldı.

Festivale 56 ülkeden 800 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katıldı. Festivale engelliler ve vatandaşlarda yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Etkinliğe kayılan paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin yapıldığı bin 700 metredeki pistten uçuş yaptı. Paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan, “Fethiye, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Paraşüt sporunun en güzel yapıldığı yerlerden biri Fethiye. Tarihinde çok büyük ve güzel işler yapan, bir millet kurumu olan THK 1997'deki ilk dünya hava oyunları olimpiyatlarını aldıktan sonra ülkemize 2 ayrı çok önemli turizm sahası açtı. Bunlardan biri balon turizmi, biri de yamaç paraşütü turizmi. Bu iki alanın ekonomimize katkısı 150 milyon dolar. Ama emin olun bundan 5-10 sene sonra milyar dolarları bulacaktır. Babadağ'da gerçekleştirilecek olan gerek teleferik gerekse birçok tesisin artmasıyla bu sadece buradan milyar dolarları bulan turizm hareketi olacak ve Fethiye halkı da refahını arttıracak ve kendine düşen payı alacak. Fethiye bizim için çok önemli bir ilçe. Çünkü THK'nın 400 şubesinden her zaman birinci olduğu yer. Her yıl Fethiye halkı, THK Fethiye şubesine 1 milyon TL civarında bağış yapmaktadır. Biz bu kıymetli bağışları, ülkemizin geçlerinin bu sporun alt yapısında olduğu gibi diğer disiplinlerde de insanlar yetiştirmek için harcıyoruz” diye konuştu.

Teleferik Projesinde gelinen nokta karşısında KIR-TUR'a teşekkür eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Bu tesis 2020 Dünya Hava Olimpiyatlarında bizi çok daha farklı noktaya getirecektir. Adını bir şehitten alan Fethiye'de hava oyunlarıyla anılmak yakışır. Biz Fethiye'de siyasetin partizan farklılığını bir kenara bıraktık ve hep beraber Fethiye'yi belli bir noktaya taşımak için omuz omuza, bütün arkadaşlarımızla, hiç ayrım gözetmeksizin hizmete devam ediyoruz” dedi.

Fethiye'de herkesin ortak akıl ve birliktelikle çalışmanın sonucu olarak huzurlu ve mutlu bir şehir oluşturduklarını kaydeden Başkan Saatcı, "Fethiye her konuda istisnasız; ekonomi, sosyal hayat, kültürel, bütün bu parametrelerde çok rahat bir şekilde kendi kendine yeten bir ilçe. Fethiye aslında kendi değerleri Fethiye'ye bırakılsa, ekonomik anlamda Fethiye çok daha farklı noktaya gelecek. Bunları ne için söylüyorum? Bakın, rahmetli Bülent Ecevit'in bir sözü vardı: ‘Toprak işleyenin, su kullananın.' Bu bölgenin tarihi ve coğrafi değerleri aslında bizlere yani bu toprakları paylaşanlara ait olması lazım. 3 gün önce sel felaketi yaşadık. Resimleri belki gördünüz. Şu dünya incisi dediğimiz Ölüdeniz'in hali meydanda. Hiç kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Fethiye'nin kendine ait olan o güzellikleri, o parkları Ankara'dan pazarlanmasa da buradaki ama resmi ama seçilmiş ama Sivil Toplum Örgütleri de buna kızsa inanıyorum ki ne Fethiye'nin ne Ölüdeniz'in, ne Göcek'in alt yapısal hiçbir sorunu kalmaz. Şimdi Ölüdeniz, Bekcekız, Çalış plajı bunların içinde müstesna. Çalış, Çalış Güzelleştirme Derneğine verildi. Müteşekkiriz. Göcek, çok önceden de bizdeydi, devam ediyor. Sadece Ölüdeniz ve Belcekız'ın bu bölgeye gelirinin bırakılması bu bölgenin 1 yıl içerisinde bütün alt yapısal sorunlarının çözülmesinde yeterde artar bile” diye konuştu.

Saatcı, "MUÇEV diye algı operasyonu yapılarak, sonuna ‘V' harfi gelerek, bir vakıfla ilgisi olmayan, sadece Muğla Valiliği ve Bakanlığın kurulmuş bir Limitet Şirkete Fethiye'nin bütün değerlerinin Ankara'dan pazarlanması, birilerine verilmesi biz Fethiyeliler olarak hazmedemiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bu hakkımızı da eninde sonunda alacağız. Ben MUÇEV'i yaptığı işlemlerin iptali için mahkemeye de vereceğim” dedi.

Vali Vekili Fethi Özdemir, “Fethiye bir doğa cenneti. 5 yıldır vali yardımcılığı yapıyorum. İlk defa buraya geldim ve çok mutluyum. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Uluslararası bir standartta görünüyor. Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet. Bu güzelliklere hep beraber sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı'ndan izlenebilecek.

Festival 21 Ekim'de sona erecek.