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2. Datça Altın Badem Ödül­leri sahiplerini buldu

Bu yıl 2.

defa düzenlenen Altın Badem Ödülleri, Datça amfi tiyatroda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



Reşadiye Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Konağında çok sayıda davetlinin katılımıyla ''Altın Badem Kokteyli'' gerçekleşti.20:30 da Kortej yürüyüşüyle Amfi Tiyatroya geçildi. Baş­la­yan ödül töreninin su­nu­cu­lu­ğu­nu Jess Molho ve Şebnem Scheafer yaptı.



Amfi Ti­yat­ro­yu dol­du­ran 2 bin kişi ve bir o kadar da dı­şar­ıda kalan va­tan­daş­la­rın yoğun katılımıyla baş­la­yan tören; sinema, müzik, ede­bi­yat ve sanat ca­mi­asın­dan çok sa­yı­da sa­nat­çı, mü­zis­yen, yazar ve ga­ze­te­ci­yi bu­luş­tur­du.



Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Say­gın Kurt, “Bu yıl ikin­ci defa dü­zen­le­di­ği­miz Datça Altın Badem Ödül Tö­re­ni için ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Datça Be­le­di­ye­si­ne ve Datça hal­kı­na son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. İnşal­lah daha muh­te­şem tö­ren­ler­le daha büyük et­kin­lik­le­re im­za­mı­zı ata­ca­ğız'' di­ye­ ko­nuştu.



Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise, "Datça an­la­tıl­maz ya­şa­nır' ‘Datça'yı, hoş­gö­rü ve sev­gi­nin sı­nır­sız ol­du­ğu bir cen­net ola­rak ifade ede­bi­li­rim he­pi­niz hoş gel­di­niz” di­ye­rek iyi eğ­len­ce­ler di­le­di.



Tö­ren­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan 2.Datça Altın Badem Ödül­le­ri tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Tö­ren­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan kişi ve ku­ru­luş­lar şu şe­kil­de Müzik ala­nın­da Ahmet Sel­çuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, te­le­viz­yon ala­nın­da Şahin Irmak ve Bü­lent Par­lak ile man­ken Gizem Öz­dil­li' ye yaşam boyu ba­şa­rı ödül­le­ri ve­ril­di. Yılın en iyi ti­yat­ro ödülü, 'Sakın Di­yo­rum Sakın' oyu­nuy­la Ahmet Çevik ti­yat­ro­su­na gitti. Yılın ko­me­di filmi 'Oflu Hoca Trak­ya'da olur­ken, yılın ko­me­di oyun­cu­lu­ğu­na yine aynı film­de rol alan Çetin Altay se­çil­di. Türk Ara­besk mü­zi­ği­nin ünlü ismi Ferdi Tay­fur'un kızı Tuğçe Tay­fur'a, yılın fan­te­zi müzik sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün ve­ril­di­ği ge­ce­de, yılın çıkış yapan sa­nat­çı­sı ödü­lü­nü 'Vay De­li­kan­lı Gön­lüm' şar­kı­sı ile Vey­sel Mutlu aldı. Yılın yar­dım­cı erkek dizi oyun­cu­su ödülü Murat Tavlı ve kadın oyun­cu­su ödülü İlayda Aydın'a ve­ri­lir­ken, yılın drama ve po­li­si­ye filmi 'Kızım ve Ben' se­çil­di. Cemal Hünal bu film­de­ki rolü ile yılın en iyi erkek oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. Hünal ödü­lü­nü, film­de bir­lik­te rol al­dı­ğı minik oyun­cu Zülal Me­mi­şoğ­lu ile aldı. Yılın Rock Sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Ali Altay oldu. Ge­ce­ye ka­tı­la­ma­yan, yılın fan­te­zi erkek sa­nat­çı­sı Ali­şan ve yılın pop müzik kadın sa­nat­çı­sı Aley­na Tilki, video gö­rün­tü arı­cı­lı­ğıy­la hay­ran­la­rı­na te­şek­kür etti.



Tören gecenin geç saatlerine kadar müzik ziyafetleri ve şiir dinletileriyle devam etti.

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