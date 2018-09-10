defa düzenlenen Altın Badem Ödülleri, Datça amfi tiyatroda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Reşadiye Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Konağında çok sayıda davetlinin katılımıyla ''Altın Badem Kokteyli'' gerçekleşti.20:30 da Kortej yürüyüşüyle Amfi Tiyatroya geçildi. Baş­la­yan ödül töreninin su­nu­cu­lu­ğu­nu Jess Molho ve Şebnem Scheafer yaptı.

Amfi Ti­yat­ro­yu dol­du­ran 2 bin kişi ve bir o kadar da dı­şar­ıda kalan va­tan­daş­la­rın yoğun katılımıyla baş­la­yan tören; sinema, müzik, ede­bi­yat ve sanat ca­mi­asın­dan çok sa­yı­da sa­nat­çı, mü­zis­yen, yazar ve ga­ze­te­ci­yi bu­luş­tur­du.

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Say­gın Kurt, “Bu yıl ikin­ci defa dü­zen­le­di­ği­miz Datça Altın Badem Ödül Tö­re­ni için ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı Datça Be­le­di­ye­si­ne ve Datça hal­kı­na son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. İnşal­lah daha muh­te­şem tö­ren­ler­le daha büyük et­kin­lik­le­re im­za­mı­zı ata­ca­ğız'' di­ye­ ko­nuştu.

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise, "Datça an­la­tıl­maz ya­şa­nır' ‘Datça'yı, hoş­gö­rü ve sev­gi­nin sı­nır­sız ol­du­ğu bir cen­net ola­rak ifade ede­bi­li­rim he­pi­niz hoş gel­di­niz” di­ye­rek iyi eğ­len­ce­ler di­le­di.

Tö­ren­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan 2.Datça Altın Badem Ödül­le­ri tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di. Tö­ren­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan kişi ve ku­ru­luş­lar şu şe­kil­de Müzik ala­nın­da Ahmet Sel­çuk İlkan, Arif Susam ve Soner Olgun, te­le­viz­yon ala­nın­da Şahin Irmak ve Bü­lent Par­lak ile man­ken Gizem Öz­dil­li' ye yaşam boyu ba­şa­rı ödül­le­ri ve­ril­di. Yılın en iyi ti­yat­ro ödülü, 'Sakın Di­yo­rum Sakın' oyu­nuy­la Ahmet Çevik ti­yat­ro­su­na gitti. Yılın ko­me­di filmi 'Oflu Hoca Trak­ya'da olur­ken, yılın ko­me­di oyun­cu­lu­ğu­na yine aynı film­de rol alan Çetin Altay se­çil­di. Türk Ara­besk mü­zi­ği­nin ünlü ismi Ferdi Tay­fur'un kızı Tuğçe Tay­fur'a, yılın fan­te­zi müzik sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün ve­ril­di­ği ge­ce­de, yılın çıkış yapan sa­nat­çı­sı ödü­lü­nü 'Vay De­li­kan­lı Gön­lüm' şar­kı­sı ile Vey­sel Mutlu aldı. Yılın yar­dım­cı erkek dizi oyun­cu­su ödülü Murat Tavlı ve kadın oyun­cu­su ödülü İlayda Aydın'a ve­ri­lir­ken, yılın drama ve po­li­si­ye filmi 'Kızım ve Ben' se­çil­di. Cemal Hünal bu film­de­ki rolü ile yılın en iyi erkek oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. Hünal ödü­lü­nü, film­de bir­lik­te rol al­dı­ğı minik oyun­cu Zülal Me­mi­şoğ­lu ile aldı. Yılın Rock Sa­nat­çı­sı ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Ali Altay oldu. Ge­ce­ye ka­tı­la­ma­yan, yılın fan­te­zi erkek sa­nat­çı­sı Ali­şan ve yılın pop müzik kadın sa­nat­çı­sı Aley­na Tilki, video gö­rün­tü arı­cı­lı­ğıy­la hay­ran­la­rı­na te­şek­kür etti.

Tören gecenin geç saatlerine kadar müzik ziyafetleri ve şiir dinletileriyle devam etti.