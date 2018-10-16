2 gemi ardı ardına yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Bodrum'a gelen 2 yolcu gemisi ilçeye toplamda 4 bin kişi getirdi. Ardı ardına yanaşan gemiler nedeniyle Bodrum esnafı bayram etti.

Bu sezon Bodrum'a 2. kez gelen 'Mein Schiff 4' isimli gemi, çoğunluğu Alman 2 bin 740 yolcusuyla sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Limasol'dan ilçeye gelen 293 metre uzunluğundaki 8 katlı dev yolcu gemisin bin 19 mürettebatıyla geldi.

İlçeye Simi'den gelen diğer gemi Fransa Bayraklı 'Le Laperouse' ise 115 yolcu, 111 mürettebatıyla Bodrum'a demirledi. Gemilerden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u gezdi. Paşatarlası, Kumbahçe, Barlar Sokağı ve Kale Caddesi'ne hareketlilik getiren yolcular, alışveriş yaptı. Gemiyi gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. 2 geminin ardı ardına iskeleye yanaşması esnafında yüzünü güldürdü.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak gemilerden 'Mein Schiff 4'ün Santorini'ye, 'Le Laperouse'nin ise Mykonos'a gideceği öğrenildi.