2 işçinin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor

Olayın ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın yaşandığı termik santralle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Değişik derecelerde kusuru bulunduğu öne sürülen 5 santral yöneticisinin tutuklama talebi reddedilirken, iki ayrı bilirkişi heyetinin incelemelerinin devam ettiği açıklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, göçük altından kurtarılan işçilerden birisi hariç hepsinin de ifadelerinin alındığını açıkladı. Başsavcı Yavuz, soruşturma sürecinde iki ayrı bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirterek, alınan ön inceleme raporları sonrası kazada, birinci derecede asli kusurlu santral direktörü S.T., ikinci derecede asli kurusu bulunan santral müdürü A.S., santral müdür yardımcısı R.E.A., üçüncü derecede asli kusurlu santral dış tesisler müdürü M.Ü. ve tali kusurlu iş güvenliği uzmanı S.D.’nin rapor doğrultusunda şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alındığını açıkladı. İfadeleri alınan 5 şüphelinin tamamının tutuklanması talebiyle Yatağan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildikleri, mahkemenin şüphelilerin tutuklanmasına yer olmadığını ve adli kontrol şartı ile serbest bıraktığı açıklandı. Şüphelilerin serbest bırakılması sonrası Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz dosyası tekrar incelenmek üzere Muğla Sulh Ceza Hakimilği’ne gönderildi.

İnceleme raporunda kusuru tespit edilmeyen 19 çalışanın şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alındığı açıklanırken, soruşturma kapsamında 11 çalışanın daha sanık sıfatı ile beyanlarına başvuruldu. Olayla ilgili termik santralde iki ayrı bilirkişi heyetinin incelemelerinin devam ettiği, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza olayının tüm yönleri ile incelenerek soruşturmanın titizlik ile yerine getirildiği açıklandı.