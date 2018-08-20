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20 Ağustos 2018 14:02

2 motosiklete çarpan otomobilin kaza anları araç kamerasına yansıdı

Bodrum’da ışık ihlali yaparak 2 motosiklete çarpan otomobilin kaza anları başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

2 motosiklete çarpan otomobilin kaza anları araç kamerasına yansıdı

20 Ağustos 2018 14:02


Kaza, akşam saatlerinde Gümbet Kavşağı’nda meydana geldi. Turgutreis istikametinden gelen bir otomobil, Gümbet Kavşağı içerisine girdiği sırada kendisine kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, Gümbet istikametinden çıkıp kavşağa girmek isteyen 2 motosikletliye çarptı. Kaza hafif yaralanmalarla atlatıldı.


Otomobilin 2 motosikletliye ışık ihlali yaparak çarpması ve motosiklet sürücülerinin savrulduğu anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Öte yandan kaza geçiren motosiklet sürücülerinden birinin kasksız olması da dikkatlerden kaçmadı.




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