2. Ölüdeniz Bahar Buluşması başladı

Fethiye Ölüdeniz Bahar Buluşması kapsamında gerçekleşen sezona merhaba etkinliği dünyaca ünlü Ölüdeniz’de başladı.

Fethiye Belediyesi tarafından Ölüdeniz Belceğiz Plajında düzenlenen etkinlikte Babadağ’dan çok sayıda yamaç paraşütüyle uçuş yapılırken bazı pilotlar da base jump (serbest düşüş) yaptı.Türk Hava Kurumu ( THK ) tarafından paramotor Türk bayraklı uçuş yaptı. Pazar gününe kadar sürecek etkinlikler animasyon gruplarının gösterileri, paraşüt akrobasi ve konserler ile devam edecek.

Ölüdeniz Bahar Buluşması, sezona merhaba etkinliği, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Sezon öncesinde Ölüdeniz’de güvenlik anlamında gerekli önlemleri aldı. Babadağ ve Ölüdeniz’in dünyaca tanınan nadir yerlerden. Babadağ’dan yapılan uçuşlarla ilgili yamaç paraşütü pilotlarıyla birçok kez toplantı yaptık. Eksikliklerin giderilmesiyle için hep beraber çalışacağız. Türk Hava Kurumu’nun Babadağ’daki etkinliğinin artırılmasıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Yeniz sezonun hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, maçlarının bir kişinin fazla uçması ve bir dolar daha fazla kazanç sağlanmasını olduğunu söyledi. Saatcı, "Fethiye ve Ölüdeniz’in tanıtımı anlamında üzerimize düşeni yaptık. Bu gibi dikkat çekici etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sezon sonundaki kapanışta yapacağımız hava oyunlarında ufak eksiklikler de tamamlanmış olacak. Sezonu kazasız bir şekilde kapatmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Farklı etkinliklerle devam edecek organizasyon, 6 Mayıs’ta sona erecek.