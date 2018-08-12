Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 18:27

2 tonluk mermerin altında can verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir mermer ocağında yüksekten yuvarlanan kaya parçası alt tarafta çalışmakta olan işçinin üzerine yuvarlandı.

2 tonluk mermerin altında can verdi

12 Ağustos 2018 18:27

İşçi, 2 ton ağırlığındaki kaya parçasının altında kalarak feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Yayla Gökben Mahallesi’nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında çalışan Muammer Bayat (34), mermer taşı keserken, yukarıdan yuvarlanan yaklaşık 2 tonluk bir kaya parçasının altında kaldı. Gürültü ile diğer çalışanlar hemen Muammer Bayat’a yardıma koştu. Ancak kaya parçasının altında kalan 34 yaşındaki Muammer Bayat, feci şekilde can verdi. Olay üzerine mermer ocağına jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlilerinden yardım istendi. Olay yeri inceleme ve araştırma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayat’ın cesedi itfaiye ekipleri ve iş arkadaşları tarafından kaya parçasının altından çıkartılıp, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç