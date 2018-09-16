2 uçak, 1 helikopter Bodrum'daki yangını güçlükle söndürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangına 2 yangın uçağı, 1 helikopter, çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisi yangını güçlükle kontrol altına aldı.

İslamhaneleri mevkisinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm tepeyi sardı. Engebeli araziye giremeyen itfaiye ekipleri, ek hortum yaparak yangına müdahale etti. 911 arama kurtarma ekibi, orman işçileri ve çok sayıda arazözde bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler havadan müdahale edilmesi için yardım istedi. 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter bölgeye geldi. Yaklaşık 1 saat süren yangın, 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterin havadan müdahalesi sonucu söndürülebildi. Yerleşim yerlerine yaklaşmadan söndürülen soğutma çalışmaları başlatılan bölgede 10 hektarlık otluk ve makilik alanın küle döndüğü öğrenildi.