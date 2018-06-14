20 bin kişi iftar sofralarında buluştu

Ramazan Ayı boyunca yarımada genelinde farklı günlerde, toplam 39 noktada iftar yemekleri düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı iftar yemeklerinin sonuncusu Bodrum pazar yerinde yapıldı. İftar yemeğine Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman ve Taner Uslu, belediye meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası okunan duaların ardından alandan ayrılan vatandaşlar, bir ay boyunca düzenlenen iftar yemekleri için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve Bodrum Belediyesine teşekkür ederek selamlarını iletti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar sofralarında buluştuğunu ifade ederek, "Her yıl geleneksel olarak yarımadanın farklı noktalarında, iftar yemeklerimizi gerçekleştirerek vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Bu yıl da Ramazan ayı boyunca iftar sofralarımız, binlerce vatandaşımızı ağırladı. Emeği geçen bütün personelime ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor; sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından Çömlekçi, Bahçeyaka, Bayır, Gökpınar, Tepecik, Kemer, Mumcular, Yeniköy, Aşağı Mazı, Yukarı Mazı, Çamarası, Sazköy, Pınarlıbelen, Çamlık, Yalıçiftlik, Güvercinlik, Gümbet , Konacık, Bitez, Ortakent - Yahşi, Dereköy, Peksimet, Gümüşlük, Kadıkalesi, Dirmil, Geriş, Gürece, İslamhaneleri, Akçaalan, Turgutreis, Akyarlar, Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Göl-Türkbükü, Gündoğan, Kurudere ve Kızılağaç mahalleleri ile Bodrum merkezde verilen iftar yemeklerinde binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.