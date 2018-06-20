Komşuların müdahalesiyle kaçan zanlı, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Milas karayolu üzerinde restoran işleten Sibel İşler, 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Gazi K.’nın kendisini tehdit etmesi üzerine eşini jandarmaya şikayet etti. Jandarma tarafından yakalanıp mahkemeye sevk edilen Mustafa Gazi K., 3 ay uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Verilen cezaya öfkelenen Mustafa Gazi K., bu sabah saatlerinde elindeki benzin bidonuyla restorana gelip eşi Sibel İşler’i birkaç metre ilerideki evine kilitledi. Döktüğü bir miktar benzinle restoranı ateşe veren Mustafa Gazi K., elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların müdahale edip bağrışması sonrası olay yerinden kaçtı. Restoranda büyük maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçmayı başaran Mustafa Gazi K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Yangını söndüremesinler diye hortumu bağladı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sibel İşler, kocasının evlenmeden önce kendisini "35 yıl Fransa’da yaşadım" yalanıyla kandırdığını söyledi. Kocasının daha önce de bu şekilde şiddet olayları gerçekleştirdiğini yeni öğrendiğini belirten İşler, “Benzin bidonu ile gelip beni ve restoranı yakmaya çalıştı. Hatta yangını söndüremeyelim diye hortumu bağlamış” dedi.

"Bana ’Seni buraya gömeceğim’ dedi"

Eşi yüzünden maddi sıkıntı çekmeye başladığını öne süren İşler, “Kardeşi bizimle birlikte çalışıyordu. Kardeşi yüzünden bir sürü borca girmiştik. Kendisine ‘Kardeşin gelirse bu iş biter’ dedim. O da annemi istemiyordu. Bana ‘Ben seni görümcem burası sana mezar olacak’ dedi. Annemi ve çocuğumu da tehdit etti. Arkadaşlarımı verilen uzaklaştırmadan sonra beni yalnız bırakmasınlar diye yanıma çağırdım. Eşim beni bu süreçte toplam 300 bin lira borca soktu. Bana her yerden kredi çektirdi. Annemin kredi kartını kullandı. Bende para bitince sorunlar gittikçe artmaya başlamıştı zaten. Benzin bidonu ile gelip, kapının kolunu dışarı çıkamayalım diye sökmüş. Her yer yanmaya başladı. beni, 50 bin lira bir zarara uğrattı. Komşularımız sağ olsun, son anda yetiştiler” diye konuştu.

1998 yılında banka basmış

Restoran sahibi Sibel İşler’in eşi Mustafa Gazi K.’nin 1998 yılında manken Hülya Arık ile evliyken bir bankanın Beyazıt şubesini sahte bomba düzeneğiyle soymaya çalıştığı ortaya çıktı. Vücudundaki bombaları patlatacağını söyleyen Mustafa Gazi K. vurularak yakalanmış, sürekli kan kaybetmesi nedeniyle tedavi edilmesi için getirtilen kadın doktorun bombadan koktuğunu söylemesi üzerine “Onlar zaten sahteydi” diyerek itirafta bulunması sonucu tedavisi yapılabilmişti. Mustafa Gazi K.’nin tedavisinin ardından verdiği ifadede sansasyon için böyle bir girişimde bulunduğunu söylemişti.