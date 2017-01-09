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09 Ocak 2017 17:10

2016’da 9 bin 578 hasta ziyaret edildi

2016’da 9 bin 578 hasta ziyaret edildi

09 Ocak 2017 17:10

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2016 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıyı değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, 2016 yılının hizmet açısından iyi bir yıl olduğunu, 2017’de bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.
Daire Başkanı Hacı Koç konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün talimatları ve vatandaş odaklı düşünceleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar ve hizmetlerle iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bir çok alanda yürüttüğümüz projelere her geçen gün yenilerini ekleyerek hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimiz aynı titizlik ve özveriyle devam edecek. Vatandaşımız her an ve her alanda Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni yanında görecek” ifadelerine yer verdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli personel katıldı. Toplantıda merkez ve ilçelerde bulunan birimler Aralık ayı ve 2016 yılı faaliyetlerinin raporlarını sundular. Toplantıda 2017 yılında yapılması planlananlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre bu güne kadar il genelinde 9 bin 578 hane ziyaret edildiği, 65 bin 638 tıbbi müdahale ve 14 bin 883 genel bakım hizmeti verildiği belirtildi. 7 bin 625 hasta naklinin de gerçekleştiği verilen bilgiler arasında yer aldı.



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