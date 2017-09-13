2017 Kırkpınar Başpehlivanından Başkan Kocadon’a ziyaret

’sı düzenlenen 2017 Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Başpehlivan İsmail Balaban, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette İsmail Balaban’a ikiz kardeşi Başpehlivan Turan Balaban da eşlik etti. Başkan Mehmet Kocadon’a Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden ve çalışmalarından bahseden Balaban kardeşler, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum’da da bir yağlı güreş etkinliğinin düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Sporun her zaman yaşamımızın bir parçası olması gerektiğine inandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ata sporu olan yağlı güreş ile ilgilenen başarılı pehlivanlara ziyaretleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Spora ve sporcuya desteklerinin her zaman olduğu gibi süreceğini de sözlerine ekledi.