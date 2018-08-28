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28 Ağustos 2018 19:46

2019 yılı Türkiye ve Rusya’da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Eleonora Mitrofanova Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

2019 yılı Türkiye ve Rusya’da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacak

28 Ağustos 2018 19:46


Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı, Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Başkanı (Uluslararası İnsani ve Kültürel Sorunları Yetkilisi) Eleonora Mitrofanova, Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.


Eleonora Mitrofanova, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında kültürel ve turistik bağları genişletmek amacıyla 2019 yılının, Türkiye ve Rusya’da kültür ve turizm yılı olarak kutlanacağını belirtti. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapılacağını anlattı. Ziyarette ayrıca Türk-Rus Sosyal Forumu çerçevesinde bazı etkinliklerin Bodrum’da düzenlenmesi ile ilgili olanaklar da görüşüldü.


Türkiye’nin gözde tatil merkezi ve dünya markası Bodrum’un Rusya’da daha çok tanıtılması için elinden gelen gayreti göstereceğinin altını çizen Başkan Kocadon, gönülden işbirliği ve nazik ziyareti için Eleonora Mitrofanova’ya teşekkür etti.




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