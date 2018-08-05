Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleninde ‘şehitlere saygı’ teması öne çıktı. Yörük kültür geleneklerinin yansıtıldığı şölende, üzerinde Muğla ve ilçelerinin 170 şehidinin ismi bulunan ‘ Şuheda Pınarı’ açılışı yapılırken Türk bayrağımız ve 16 Türk Devletinin bayrağının eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Şölende Türk Devletlerinden gelen sanatçı ve grupların gösteri ve konserlerinin yanı sıra mahalli sanatçıların konserleri ilgiyle izlendi.

Seydikemer Beşkaza Yaylaları 20. Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şölenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Türk dünyası Yörük Türkman Birliği Genel Başkanı Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Ak Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit aileleri ve pek çok Yörük Türkmen dernek başkanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Şölende ilk olarak üzerinde ‘aynı kaynaktan suyumuz, aynı kaynaktan soyumuz’ yazılı ve Muğla’nın 170 şehidinin isminin yazılı olan Şuheda Pınarının açılışı gerçekleştirildi. Terör, 15 Temmuz ve vazife şehitlerinin isminin yazılı olduğu Şuheda pınarının açılışının ardından Türk bayrağımız ve 16 Türk Devletinin bayrağının eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Vali Esengül Civelek ve protokol üyelerini şöleni hazırlayan Ak Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu tarafından Yörük çadırları gezdirilip bilgiler verildi.

Keşkekten etli nohuta Yörük yemeklerinin ikram edildiği şölende yayla göçü canlandırıldı. Deve ve atlarla Yörüklerin gerçekleştirdiği göç sırasında ilginç görüntüler oluştu. Yaklaşık 1 kilometrelik bu göç sırasında Söğütlüdere Arap Oyunu ekibi ilginç oyunlarıyla büyük dikkat çekti. Karaçulha Gönüllüler Derneği sazlı sözlü katıldığı Yörük göçü sırasında Yörüklerin ilgi odağı oldu.

Beşkaza Yaylaları Boğalar 20. Yörük Türkmen Kültür Şöleninde Yörüklerin gelin alma töreni de canlandırıldı. Yaylaya yapılan temsili göç ile birlikte burada çadırlar kuruldu. Çadır kurma işlemi sırasında Türküler söylendi. Bu arada gelin alma töreni için temsili gelin giydirilip duvak takıldı. Damat ise at ve develerle oyun havaları eşliğinde geldi. Gelinin alınması sırasında kız ve damat aileleri arasında ilginç diyaloglar oluştu. Ata bindirilen gelini damat İsmail Peynirci yine deve ve atların yanı sıra oyun havaları eşliğinde şölen alanına kadar götürüldü. Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri Yörüklerin gelin alma törenini izlerken Yörük kıyafetli onlarca kişi burada bol bol oynadı.

Şölen Üzümlü Mahallesindeki kadınlardan oluşan halk oyunları gösterisiyle başladı. Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni Dernek Başkanı ve eski milletvekili Ali Boğa tarafından günün anısına Muğla Valisi Esengül civelek, eski bakan Kürşat Tüzmen, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve Türk dünyası Yörük Türkman Birliği Genel Başkanı Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve diğer ilgililere günün anısına plaketler sundu. Ayrıca şölene katılan konuklarda Ali Boğa ve protokol üyelerine ilginç hediyeler sundular. Muğla Valisi Esengül Civelek’e Kur’anı Kerim hediye edilirken Civelek, Kur’anı Kerim’i öperek başına götürmesi büyük alkış aldı. Ayrıca Vali Esengül Civelek’e kalpak hediye edilip giydirildi.