Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Köyceğiz Kaymakamlığı’nın destekleriyle Köyceğiz Belediyesince gerçekleştirilen 21.Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Şampiyonası törenle başladı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan organizasyonda Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Köyceğiz kordonunda düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Delta Plajında hazırlık kampı için ilçede bulunan milli takım hentbolcuları gösteri maçı yaptı. Karadağ’da, Türkiye’yi temsil edecek Erkek Genç Milli Takımı’nın gösteri maçı ilgiyle izlendi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, şampiyona açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun 21 yıldır devam etmesinde katkısı olan Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkür ettiğini, katılan üniversitelere ise başarılar dilediğini söyledi.

Açılış programında konuşan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “Tüm Üniversite ve spor camiasının kanıksadığı Üniversiteler Plaj Hentbolu Şampiyonası’nın, bu yıl da ev sahipliğimizde yapılacak olmasından onur duyuyor sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

22 kadın ve 22 erkek sporcudan oluşan kamp heyetiyle yakından ilgilenen Başkan Ceylan, İlçede çeşitli branşların Milli Takımlarının hazırlık kamplarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu tür organizasyonların spor turizmine katkı sağladığına vurgu yapan Başkan Ceylan, Karadağ’da düzenlenecek U18 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonasına katılacak Erkek ve Kadın Genç Milli Plaj Hentbol Takımlarına başarı dilediğini ifade etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Teknik Kurul Başkanı Doç. Dr. Serdar Eler ise şunları söyledi; “1998 yılında 9 takımla başlatılan organizasyon 21 yıldır düzenlenmekte. Bu şampiyonayı yaparken keyif alıyoruz ve gurur duyuyoruz. Katılan bütün üniversitelere iyi niyetlerinden ve hentbol sevgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Şampiyona açılışına, Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İbrahim Baştürk, Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Ali Özler, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Mustafa Ten, TÜSF Hentbol Teknik Kurul Başkanı Doç. Dr. Serdar Eler, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mutlu Uzun, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

22 takım ve 264 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 29 Haziran’da sona erecek.