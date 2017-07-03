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03 Temmuz 2017 13:59

22. Köyceğiz Briç Festivali

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde, bu yıl 22’ncisi düzenlenen “Cennet Köyceğiz Briç Festivali” 19-70 yaş arası 250 oyuncuyu buluşturdu.

22. Köyceğiz Briç Festivali

03 Temmuz 2017 13:59


Türkiye Briç Federasyonu tarafından, Köyceğiz Belediyesinin desteğiyle, Köyceğiz Şehir Lokalinde düzenlenen organizasyon 7 kategoride yapıldı. Briç Federasyonu Muğla İl temsilcisi Ali Atacan, briç oyununun zeka geliştiren bir spor olduğunu dile getirdi.


Oyunun, Türkiye’de gelişmesi için çaba harcadıklarını aktaran Atacan, “İleriye dönük plan yapma yetisi ve muhakeme yeteneğini geliştiren bir oyun, Türkiye’de uzun yıllardır var olan bu oyunun daha iyi noktaya gelmesi ve daha geniş kitlelerce oynanmasını amaçlıyoruz. Briç aynı zamanda birlikte hareket etme, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştiren bir oyun. Türkiye’de bilinen en eski ve usta oyunculardan biri de rahmetli İsmet İnönü’dür. Tüm gençleri Briç öğrenmeye ve oynamaya davet ediyoruz” dedi.




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