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18 Temmuz 2018 10:49

220 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Muğla ili Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde bir şahsın evinde kaçak içki imal ettiği yönünde alınan ihbar üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerince el yapımı rakı ve alkol damıtma tesisatı ele geçirildi.

220 litre el yapımı alkol ele geçirildi

18 Temmuz 2018 10:49


Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Dalyan mahallesinde bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlendi. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa eve düzenledikleri operasyonda, evde yapılan aramada 220 litre el yapımı rakı, 20 litre el yapımı votka, 3 litre anason, alkol damıtma tesisatı ve satış için kullanılacak 93 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olay ile ilgili bir şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.




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