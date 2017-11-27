227 bin 696 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz kanunlarına dayanarak ulusal bazda deniz kaplumbağalarının korunması gayesiyle yapılan çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağası denizlere bırakılıyor. Bakanlık koordinasyonunda, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yapılan 2017 yılı deniz kaplumbağası koruma çalışmaları neticesinde 143.7 kilometre sahil şeridinde tespit edilen 4 bin 66 adet caretta caretta deniz kaplumbağası yuvasından 227 bin 696 adet yavrunun denizle buluştuğu açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, deniz kaplumbağalarının uygun şartlarda yuvalamalarının önemine değinerek, “Ülkemizde Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay illerinde toplam 21 adet önemli deniz kaplumbağaları yuvalama alanı bulunuyor. Dünyada en çok yuvalama alanına sahip ülkeler arasındayız. Bakanlığımız tarafından yayınlanan Deniz Kaplumbağalarının Korunması konulu genelge ile bu alanlarda koruma-kullanma koşulları oluşturuldu. Bu genelgeler çerçevesinde deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında gerekli tüm denetlemeleri yapıyoruz. Deniz kaplumbağaları yuvalamaları alanlarından bu yıl 227 bin 696 caretta caretta deniz kaplumbağa yavrusu denizlerdeki yaşam alanına kavuştu” dedi.