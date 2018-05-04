23. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali başlıyor

Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nin programı açıklandı.

Ortaca’da 6-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 23. Geleneksel Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği’nin (OFAD) gösterileri ile başlayacak.

Bu yıl 23. kez kutlanacak festival programında Kemaliye Azman Deresi Mevkiinde yapılacak Halk Pikniği, Doç. Dr. Ali Türker ile doğa ve çevre konulu mini söyleşi de yer alıyor.

Festival programında hafta boyunca, OFAD ekiplerinin gösterileri, Ortaca Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Coşku, Başaran ve Güzelyurt özel eğitim okullarının gösterileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Topluluğu’nun müzik dinletisi ve Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından “Atatürk Çocukları” oratoryo gösterisi düzenleneceği bildirildi

Ayrıca tuhafiye pazar yerinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği konserlerinin yanı sıra Buray, Ankaralı Yasemin Türk, Grup Zirve, Ece Mumay ve Manuş Baba’nın sahne alacağı açıklandı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nin bölgede geleneksel hale geldiğine işaret ederek; “Bir festivalin geleneksel hale gelmesi ve uzun yıllar sürdürülebilmesi çok önemli, hiçbir gelenek arkasında bir temel olmadan uzun yıllar sürdürülemez. Turizm sezonunun uzaması amacıyla yaptığımız çeşitli etkinliklerimizin yanında artık geleneksel hale gelen Ortaca Festivali’ne bölge halkını davet ediyorum.” dedi.