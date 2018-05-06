23. Pedasa Festivali yapıldı

kez düzenlenen Pedasa Festivali, sona erdi.

Kaybolan gelenek ve göreneklerin sürdürülebilir turizme kazandırılması amacıyla Bodrum Belediyesince düzenlenen Pedasa Festivali, bugün Konacık Mahallesi’ndeki Pedasa Şenlik Alanı’nda yapıldı. Çeşitli yarışmaların yapıldığı şenlikte Türküler çalındı, Bodrum ve Muğla Yörük Obaları Derneği, Milas Yörük ve Türkmen Kültür Derneği ile katılımcılar halkoyunları oynadı. Şenlik hakkında bilgiler veren festival sorumlusu Mehmet Melengeç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “23. Pedasa Festivali’ni dün başlattık. Terk edilmiş Girel Köyü’nden doğa yürüyüşü vardı. Katılımcı sayısı azdı ama işin amacı önemliydi. Bu etkinliğin bu seneki konsepti Leleg yollarının tanıtılması ve Girel Köyü’nün Bodrum’ kazandırılması idi. Bu şenliklerle Pedasa kazılarını başardığımız gibi Girel evlerinde arkeoloji hobi parkı ve sanat köyü yapılmasını da hedefliyoruz. Dün akşam burada Bodrum yöre gecesi yaptık. Eskiden düğünler ateş başında yapılırdı, biz dün akşam burada onu canlandırdık. Bugün de deveyle çeyiz taşıdık, kuyudan çengelle kova çıkardık. Odun kesme yarışması yaptık. En renkli yarışma ise at yarışıydı. Oldukça heyecanlı bir yarış oldu. Yöresel oyunlarımız vardı, bütün dernekler bu konuda heyecanlıydı” dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen’in de katıldığı festival akşam saatlerine kadar sürdü.