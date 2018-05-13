24 ölümlü kazada ölen anneler anıldı

yıl dönümünde Sakartepe rampasında vatandaşlar ve siyasi partiler tarafından dualarla anıldı.

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, CHP, AK Parti, İYİ Parti Kadın Kolları ve Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy ile vatandaşlar kazanın yaşandığı noktaya karanfiller bıraktı. Kazanın yaşandığı alanda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından iki hafta önce temizlik çalışması yapıldı ve kazada yaşamını yitiren 24 kişi adına 24 fidan dikimi yapıldı. Kazanın yaşandığı Sakartepe rampasında jandarma güvenlik önlemi alırken, Emniyet Bölge Trafik ekipleri DE trafik akışını sağladı.

Kazanın yaşandığı alana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve personeli, CHP Ula İlçe Kadın Kolları, AK Parti İl Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Kadın Kolları üyeleri ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete tarafından karanfil bırakıldı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Toksöz, “Bu özel ve anlamlı günde burada bulunma sebebimiz bundan tam bir yıl önce tam da bu yolda meydana gelen elim kazadır. Anneler Günü nedeniyle İzmir ilinin Buca ilçesinden Marmaris’e gezi amaçlı yola çıkan midibüsün feci kazasında 21’i kadın 24 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün hayatını kaybeden annelerimizi unutmadığımızı göstermek için burada toplandık. Bucalı annelerimizi Anneler Günü’nde saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.

İl Başkanı Mete ise, “Geçen yıl Anneler Günü’nü Muğla Devlet Hastanesi ile Adli Tıp arasında geçirmiştik sabaha kadar. Kaybettiğimiz annelerimizin yakınları ile beraber bu acıyı yaşamıştık. Biz bugün hem 21’i annemiz olmak üzere 24 can kaybettiğimiz bu yerde rahmete kavuşmuş olan annelerimizi anmak, hem de onların aile etrafının acısını paylaşmak üzere tekrar onları unutmadığımızı göstermek amacıyla bir araya geldik” dedi.