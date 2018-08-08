240 dakikada 240 bin lira dolandırdı

Şüpheli Muğla polisinin titiz çalışması ile kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyelerinin özellikle yaşlı ve birikimi olana vatandaşları hedef seçerek kimlik bilgilerinin kayıp olduğunu, banka hesaplarına girildiğini ve bu hesapların PKK ve FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek korku oluşturdukları ve vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Menteşe ilçesinde oturan Neriman Özgür’ün (78) evine gelen Feyzullah Nurhak Y. (19), yaşlı kadına kendisini polis olarak tanıttı. Bu sırada telefonla arayan bir kişi ise kendisini savcı olarak tanıtarak, evde bulunan polisin arama yapmasına izin vermesini ve yardımcı olmasını istedi. Sahte polisin evdeki para ve ziynet eşyalarını istemesi üzerine veren Özgür, şahsın ayrılmasının ardından dolandırıldığını anladı.

Dolandırıcılar, telefonla aradıkları Cemil Atlan’a da kimliğinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını belirterek, evdeki para ve altınlar üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını, bu yüzden altın ve paraları poşete koyarak valilik önündeki reklam tabelasının önünde beklemesini istedi. Aracı ile belirtilen adrese giden Cemil Atlan, poşeti alan dolandırıcının emniyete gideceğini belirterek ayrılması üzerine dolandırıldığını anlayarak polisi aradı.

Menteşe ilçesinde aynı gün 4 saat içinde gerçekleşen 2 dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek tarayan ekipler, şüphelinin otogara gittiğini tespit etti. Otogarda şüpheli Feyzullah Nurhak Y., telefonla görüşme yaptığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 60 bin lira para, 5 bin dolar, 30 bilezik, 4 ata lirası, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, bir pırlanta yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen altın ve paraların toplam tutarının 240 bin TL olduğu, dolandırıcılık olayını 4 saatte gerçekleştirdiği açıklandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen para ve altınlar sahiplerine teslim edildi.

“Polisim dedi, paraları ve altınları aldı gitti”

Neriman Özgür, evine gelen kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirterek, “Arama yapıyorum dedi. Ben de ne araması diye sorduğumda, ‘Arama yapacağız’ dedi. Ben de yapın dedim. Silahım yok, tüfeğim yok. İçeri girdi, ‘Yatırımın var mı?’ dedi. Ben de ’Biraz param, biraz de bileziğim var’ dedim. ‘Onları getir şuraya’ dedi. Gidecek oldu. Ben de ’Benim eşyaları alıp gidiyorsun’ dedim. Bana ‘Ben götürüp getireceğim’ dedi. ’Sivil polisim ben’ dedi. Savcının telefon edeceğini ve onunla konuşmam gerektiğini söyledi. Telefondaki kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Onunla görüştüm. ‘Dinlenmeye alınıyorsunuz, başka birileri ile konuşmayacaksın’ dedi. Malzemeleri verdim. Aldı ve gitti. Yapacak bir şeyim yok, aldığında gitti. Komşularım hemen polisi aradılar. Polisimize teşekkür ederim. Allah başlarını ağrıtmasın” dedi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Muğla genelinde son zamanlarda artan dolandırıcılık girişimlerinin büyük bölümünü takip ettiklerini belirterek, vatandaşların dolandırıcılara karşı uyanık olmalarını istediler. Yetkililer, vatandaşlardan kendisini polis, savcı, hakim olarak tanıtan kişilerle irtibatlarını hemen keserek polis ve jandarmayı aramalarını istediler.