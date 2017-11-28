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28 Kasım 2017 11:18

266 yüzücü Muğla’da kulaç attı

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı 11-12 yaş bayan erkek yüzme gelişim projesi kış dönemi bölge yarışları Muğla’da yapıldı.

266 yüzücü Muğla’da kulaç attı

28 Kasım 2017 11:18

Menteşe Kışla havuzunda gerçekleştirilen yarışlara 266 sporcu katıldı.


10 ilden 38 kulübün katıldığı yarışlarda sporcular kadar aileler de çocukları ile adeta yarıştı. Hafta sonu yapılan yarışlara Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin sporcuları da katılırken, organizasyonu başarı ile tamamlayan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslar arası spor branşlarda yeni sportif etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladılar.


İki gün süren 11-12 yaş bayan-erkek yüzme yarışmaları nedeniyle yarışlara katılan 266 sporcunun yanı sıra, aileler de çocukları ile Muğla’ya geldi. Çocukları havuzda yüzerken, aileler de tribünde çocuklarına destek verdi. Yarışlara 137 erkek, 129 bayan sporcu katıldı.




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