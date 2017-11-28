266 yüzücü Muğla’da kulaç attı

Menteşe Kışla havuzunda gerçekleştirilen yarışlara 266 sporcu katıldı.

10 ilden 38 kulübün katıldığı yarışlarda sporcular kadar aileler de çocukları ile adeta yarıştı. Hafta sonu yapılan yarışlara Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin sporcuları da katılırken, organizasyonu başarı ile tamamlayan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslar arası spor branşlarda yeni sportif etkinlikler gerçekleştireceklerini açıkladılar.

İki gün süren 11-12 yaş bayan-erkek yüzme yarışmaları nedeniyle yarışlara katılan 266 sporcunun yanı sıra, aileler de çocukları ile Muğla’ya geldi. Çocukları havuzda yüzerken, aileler de tribünde çocuklarına destek verdi. Yarışlara 137 erkek, 129 bayan sporcu katıldı.