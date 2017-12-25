Öğrencilerin izlediği tiyatro gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

MOD Bodrum Kreş ve Anaokulu tiyatro grubu tarafından yılbaşına özel “Fındıkkıran” isimli tiyatro gösterisi sahnelendi. Her yıl öğrencilerin sahne aldığı tiyatro gösterisinde bu defa veliler ve öğretmenler sahneye çıktı. Öğrencilerin izlediği tiyatro gösterisinde keyifli anlar yaşandı. Heredot Kültür Merkezi’nde yeni yıla özel olarak ücretsiz sahnelenen tiyatro oyununu yaklaşık 500 kişi izledi. 2 saat süren gösteri izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Okul yöneticilerinden Yılmaz Senemoğlu Mod International School’un tiyatro topluluğunun yaptığı gösterileri sadece kendi öğrencileri ile değil Bodrumlu öğrencilerle de buluşturduklarını ifade ederek, "Yeni yılda Bodrumlu öğrencilerimiz için ücretsiz olarak bir gösterim düzenledik. Bu kez sahneye Öğrenci velileri ve öğretmenimiz çıktı. Oyuna büyük ilgi gösterilmesi bizi çok sevindirdi. Mod Bodrum olarak buna benzer etkinliklerimizi öğrencilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"dedi.