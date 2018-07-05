Yangında, 3 dekar ormanlık alan kül oldu.

Bodrum’a bağlı Gülpınar Mahallesi, Armutçuk Mevkii’nde sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 Dozer, 1 Trayler, 5 Pikap, 4 teknik eleman, 3 memur, 72 yangın işçisi ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından, bölgede soğutma çalışması yapıldı. 3 dekar ormanlık alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.