Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:18

3 dekar ormanlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi, Armutçuk Mevkii’nde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 dekar ormanlık alan kül oldu

05 Temmuz 2018 12:18

Yangında, 3 dekar ormanlık alan kül oldu.


Bodrum’a bağlı Gülpınar Mahallesi, Armutçuk Mevkii’nde sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 Dozer, 1 Trayler, 5 Pikap, 4 teknik eleman, 3 memur, 72 yangın işçisi ile karadan, 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale edildi.


Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından, bölgede soğutma çalışması yapıldı. 3 dekar ormanlık alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç